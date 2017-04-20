زار وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، قبل قليل النصب التذكاري للجندي المجهول في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، الخميس.

كما وضع ماتيس أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول وقبر الرئيس الراحل، محمد أنور السادات.

ووصل وزير الدفاع الأمريكي إلى مصر، اليوم والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأتي زيارة ماتيس ضمن جولة تشمل عدة بلدان في المنطقة.