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تشييع جنازة شهيد هجوم "سانت كاترين" في بني سويف
شهيد سانت كاترين جمال محمد سعيد

تشييع جنازة شهيد هجوم "سانت كاترين" في بني سويف

الخميس، 20 ابريل 2017 02:48 م
وكالات

شيعت اليوم الخميس جنازة الشهيد أمين شرطة جمال محمد سعيد ابن قرية بني رضوان مركز بني سويف والذي استشهد في الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الأكمنة بسانت كاترين جنوب سيناء.
وتقدم المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف واللواء عادل تونسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف والعقيد محمود بشير المستشار العسكري للمحافظة جموع مشيعي الجنازة العسكرية التى أقيمت للشهيد.. وأقيمت صلاة الجنازة على جثمانه بمسجد مسجد عمر بن عبد العزيزمركز بمدينة بني سويف بحضور النائبين عاطف عبدالجواد محمود عزت عضوي مجلس النواب واللواء يسري خضر السكرتير العام والعديد من قيادات المحافظة الأمنية والعسكرية والتنفيذية وسط تنديد واسع من الأهالى والمشيعين بالإرهاب.
وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة الشهيدداعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يمنح أهله وذويه نعمة الصبر والسلوان.. واكد أن الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمة الشعب المصرى بل تزيده إصرارا على القضاء على الإرهاب.
وأسفر إطلاق نار من قبل مجهولين على أحد الأكمنة الأمنية بطريق سانت كاترين بجنوب سيناء، أمس الأول عن استشهاد أمين شرطة وإصابة ثلاثة آخرين.‎

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