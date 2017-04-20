وافق اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على دعم قريه جدة بمركز باريس بمبلغ 30 ألف جنيه لاستكمال دار المناسبات بها وتوفير 10 أنوال لتصنيع السجاد والكليم والاحتياجات الخاصة بالتشغيل بها ، وذلك بهدف توفير فرص عمل لنحو 43 سيدة وفتاة من أبناء القرية سبق وان تم تدريبهن على أعمال الكليم والسجاد على أن يتم التنسيق مع الوحدة المحلية للقرية وجمعية تنمية المجتمع بها.

كما وافق المحافظ على تخصيص مبلغ 10 آلاف جنيه لشراء نجيل لملعب مركز شباب القرية.

وقال عادل عباس رئيس مركز باريس أن المحافظ وجه بتشغيل بئر 17 بالقرية بالطاقة الشمسية بعد إتمام دراسة الجدوى من التشغيل وعمل اختبار للبئر، وتشكيل لجنة لتحديد أسعار أراض سكنية مخصصة لعشر حالات بالقرية لاستكمال سداد المبالغ المستحقة ليستفيدوا منها مما يسهم في دعم استقرار معيشتهم داخل القرية.