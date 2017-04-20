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الجنايات تقضي بالمؤبد بحق 5 متهمين في أحداث عنف إمبابة
حبس

الجنايات تقضي بالمؤبد بحق 5 متهمين في أحداث عنف إمبابة

الخميس، 20 ابريل 2017 02:45 م
أ ش أ

قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، لإدانتهم بارتكاب جرائم أحداث عنف بمنطقة إمبابة في يناير 2015 .
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائرها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والبلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف وترويع المواطنين، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وإضرام النار عمدا بمنشآت مملوكة للمواطنين إبان ذكرى ثورة يناير في عام 2015 .

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