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تأجيل محاكمة 12 متهمًا بقضية خلية دمياط الإرهابية لـ 11 يونيو

تأجيل محاكمة 12 متهمًا بقضية خلية دمياط الإرهابية لـ 11 يونيو

الخميس، 20 ابريل 2017 02:52 م
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، محاكمة 12 متهمًا محبوسين، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية دمياط الإرهابية، لجلسه 11 يونيو لسماع الشهود.

ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

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