كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء تفيد بزيادة أسعار السلع الأساسية في شهر رمضان المقبل، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة, مؤكدة أنه لا زيادة في أسعار السلع الأساسية خلال شهر رمضان المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه تم توفير كمية كبيرة من السلع الأساسية في المنافذ الحكومية وتم التعاقد على كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وسيتم طرحها في جميع المنافذ التابعة لشركات المجمعات والجملة في محافظات الوجه البحري والقبلي.

وأكدت الوزارة إقامة معارض “أهلاً رمضان” في المحافظات, بالإضافة إلى معرض سوبر ماركت بالقاهرة قبل بداية شهر رمضان بالتعاون والتنسيق مع الغرف التجارية والشركات لتكثيف طرح السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة.

وأضافت الوزارة إلى أن عملية طرح اللحوم السودانية الطازجة مستمر بسعر 75 جنيهًا للكيلو دون زيادة في الأسعار، وطرح الدواجن بسعر 25 جنيهًا وأجزاء الدواجن بسعر 15 جنيهًا للكيلو.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بكل مديرية على مستوى الجمهورية، وأخرى فرعية بالإدارات التموينية، وذلك لمداومة المرور والمتابعة الحالية اليومية للأسواق، وإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بتقرير يومي عن الحالة التموينية طوال الشهر الكريم.