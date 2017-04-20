أعلن رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول في تصريحات نشرت اليوم الخميس، إن بلاده ستضع شروطا جديدة لمنح جنسيتها.

وأوضح ترنبول في تصريحات للصحف أن الشروط تشمل مستوى جيدا من اللغة الإنجليزية وتبني “القيم الأسترالية”، على أن تكون هناك فترة اختبار مدتها أربع سنوات، وفق “فرانس برس”.

وقال وزير الهجرة في حكومة ترنبول أن الاختبارات “المدنية” التي سيخضع لها المهاجرون سيتم تعزيزها بأسئلة عن “العنف الأسري” مثلا.

وكانت الإجراءات السابقة في أستراليا تقتضي ببقاء الراغب بالحصول على الجنسية مدة عام في البلاد.

وقال ترنبول إن ما يجمع الأستراليين هو “تبنينا قيما مشتركة، وقيما سياسية، ودولة القانون، والديموقراطية، والحرية، والاحترام المتبادل المساواة بين الرجال والنساء”.

وتابع “هذه القيم الأساسية تعرفنا كأستراليين. إجراءات الحصول على الجنسية يجب أن تعكس ذلك. اليوم نعلن عن تغييرات لتعزيز المواطنة وليكون لدينا أستراليا أقوى ومواطنة اقوى ومواطنين أقوى”.

ويأتي هذا الإعلان في أجواء من الضغوط الشعبوية المتزايدة بينما يسجل حزب “أمة واحدة” بقيادة بولين هانسن تقدما في استطلاعات الرأي.

وألغت الحكومة الأسترالية الخميس الماضي برنامجا للتأشيرات المؤقتة لبعض العمال الأجانب، وأقرت نظاما جديدا يهدف إلى إعطاء الأفضلية في التوظيف للأستراليين.