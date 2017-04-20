نفى مركز المعلومات بمجلس الوزراء، ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بنية وزارة الصحة رفع أسعار الخدمات الطبية المقدمة للجمهور بالنظام الاقتصادي في المستشفيات التعليمية والتأمين الصحي‎.

وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أن تلك الأخبار شائعات لا أساس لها من الصحة وأنه لا توجد نية لرفع أسعار الخدمات الصحية، موضحةً أنه لا يمكن للوزارة تحريك السعر سواء في القطاع المجاني أو الاقتصادي إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت الوزارة أن مستشفيات وزارة الصحة هي ذراع الدولة في تقديم الخدمات الطبية، مشيرة إلى أنها حريصة كل الحرص على صحة وسلامة جميع المرضى على حد سواء وتطوير المنظومة الصحية في مصر ورفع كفاءتها من خلال تطوير القدرات المادية والبشرية بما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة إلى المواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى من ارتفاع أسعار الخدمات الصحية، الاتصال على الرقم (25354150/ 02)، أو على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).