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محلب يطرح حلولا لإنقاذ 14 مشروعا متعثرا في «التنمية الزراعية»
المهندس ابراهيم محلب‎

محلب يطرح حلولا لإنقاذ 14 مشروعا متعثرا في «التنمية الزراعية»

الخميس، 20 ابريل 2017 02:32 م
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عقد المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، اجتماعا لمناقشة ملف المشروعات المتوقفة والمتعثرة في هيئة التعمير والتنمية الزراعية، ووضع حلول لها.

وحضر الاجتماع اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للأمن، والمهندس حمدى شعراوى، المدير التنفيذى لهيئة التعمير، وممثل الرقابة الإدارية.

وكشف محلب عن وجود نحو 14 مشروعا متعثرا تتراوح نسبة تنفيذها بين 50 إلى 99 بالمائة، ولكنها متوقفة لأسباب مختلفة تهدد بإهدار المال العام، حيث أنفقت الدولة على هذه المشروعات أكثر من 4 مليارات جنيه، ولكنها توقفت بسبب نصف مليار جنيه، وتعطل صدور بعض القرارات الإدارية من الوزارات المختلفة.

وكشف التقرير الذي تلقاه المهندس محلب أن عشر مشروعات بلغت نسبة التنفيذ فيها ما يزيد على 96 بالمائة، ولم يتبق لإنجازها سوى نسب قليلة ومع ذلك تعثرت بسبب تأخر صدور بعض القرارات، أو عدم وجود ميزانية أو تعثر الشركة المنفذة.

وأكد محلب سرعة العمل على استكمال هذه المشروعات التي تخدم أكثر من 300 ألف فدان، وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك، والتنسيق مع وزارتى الرى والزراعة والجهات المختصة لإنهاء كل الإجراءات والقرارات لتشغيل المشروعات، لأنه لن يسمح بأن تهدر هذه المليارات بسبب العشوائية وعدم التنسيق.

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