محلب يطرح حلولا لإنقاذ 14 مشروعا متعثرا في «التنمية الزراعية»الخميس، 20 ابريل 2017 02:32 م
عقد المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، اجتماعا لمناقشة ملف المشروعات المتوقفة والمتعثرة في هيئة التعمير والتنمية الزراعية، ووضع حلول لها.
وحضر الاجتماع اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للأمن، والمهندس حمدى شعراوى، المدير التنفيذى لهيئة التعمير، وممثل الرقابة الإدارية.
وكشف محلب عن وجود نحو 14 مشروعا متعثرا تتراوح نسبة تنفيذها بين 50 إلى 99 بالمائة، ولكنها متوقفة لأسباب مختلفة تهدد بإهدار المال العام، حيث أنفقت الدولة على هذه المشروعات أكثر من 4 مليارات جنيه، ولكنها توقفت بسبب نصف مليار جنيه، وتعطل صدور بعض القرارات الإدارية من الوزارات المختلفة.
وكشف التقرير الذي تلقاه المهندس محلب أن عشر مشروعات بلغت نسبة التنفيذ فيها ما يزيد على 96 بالمائة، ولم يتبق لإنجازها سوى نسب قليلة ومع ذلك تعثرت بسبب تأخر صدور بعض القرارات، أو عدم وجود ميزانية أو تعثر الشركة المنفذة.
وأكد محلب سرعة العمل على استكمال هذه المشروعات التي تخدم أكثر من 300 ألف فدان، وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك، والتنسيق مع وزارتى الرى والزراعة والجهات المختصة لإنهاء كل الإجراءات والقرارات لتشغيل المشروعات، لأنه لن يسمح بأن تهدر هذه المليارات بسبب العشوائية وعدم التنسيق.
-
السعودية تحذّر مواطنيها من الخروج من المنازل
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، المواطنين من الخروج من المنازل، اليوم الخميس 20 أبريل؛ حفاظًا على الأرواح بعد ورود أنباء من ...Thu, 20 Apr 2017 10:18:01 GMT
-
وزير الصحة: نفقات العلاج المجاني تصل إلى مليار جنيه سنويا
أكد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، أنه جاري العمل على ميكنة كل ما يخص الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمة الصحية. وأعلن عماد الدين في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أذاعته ...Thu, 20 Apr 2017 11:03:37 GMT
-
استشهاد جندى شرطة واصابة مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش
استشهد جندى شرطة ، وأصيب مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش ، وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى . وكانت الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء قد تلقت اخطارًا باستشهاد ...Thu, 20 Apr 2017 08:45:21 GMT
-
قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق منحة فرنسية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم القرار الجمهوري رقم ٥٦٣ لسنة ٢٠١٦، بالموافقة على اتفاق التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ...Thu, 20 Apr 2017 08:45:21 GMT
-
الزند يقبل اعتذار "الجمهورية" في قضية سبه وقذفه بعد وساطة "سلامة"
أعلن المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق موافقته على وساطة عبد المحسن سلامه نقيب الصحفيين وقبوله اعتذار أسرة تحرير جريدة (الجمهورية) ممثلة في رئيس تحريرها فهمي ...Thu, 20 Apr 2017 11:46:54 GMT
-
مستشارة الأسد: أهداف الضربة الأمريكية لم تؤت ثمارها
قالت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، إن أهداف الضربة الأمريكية على مطار الشعيرات في سوريا لم تؤت ثمارها ، موضحة أن حادثة خان شيخون مفبركة .. وسوريا خالية من ...Thu, 20 Apr 2017 07:28:46 GMT
-
اليوم.. استئناف دعوى تطالب باتفيذ بنود وثيقة سد النهضة
تستأنف الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من ممدوح حمزة والتي تطالب بتنفيذ ...Thu, 20 Apr 2017 07:58:18 GMT
-
الأرصاد: طقس مائل للحرارة حتى شمال الصعيد والعظمى في القاهرة 32
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة شمالا حتى شمال الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، كما تظهر ...Thu, 20 Apr 2017 07:28:46 GMT
-
البورصة تلغى كل تعاملات "أورانج" أمسThu, 20 Apr 2017 09:28:46 GMT