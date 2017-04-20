رئيس التحالف الوطني العراقي: نقدر دور مصرالخميس، 20 ابريل 2017 02:39 م
استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني العراقي والوفد المرافق له بحضور وزير شئون مجلس النواب وسفير العراق بالقاهرة، حيث أعرب الحكيم عن تقدير العراق للدور الذي تقوم به مصر في تحقيق التوازن والاستقرار في المنطقة ومواجهة الإرهاب.
وفي مستهل اللقاء أعرب المسئول العراقي عن سعادته بالتواجد في مصر ولقاءاته مع القيادات المصرية في إطار الحرص على تنمية العلاقات بين البلدين، وأشار إلى العلاقات التاريخية المتميزة والروابط الوثيقة التي تربط مصر والعراق، مؤكدا أن بلاده لديها رغبة أكيدة في دفع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين إلى آفاق أرحب وبناء شراكة استراتيجية حقيقية.
واستعرض الحكيم صورة الداخل العراقي، حيث أشار إلى ما تم تحقيقه من نجاحات في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، وما يتم من محاولات للم الشمل وإعادة توحيد الصف للحفاظ على وحدة واستقرار العراق، مؤكدا أيضًا العزم على استكمال مسيرة تطهير العراق من عناصر الإرهاب والتطرف، وكذا التوجه نحو دفع جهود التنمية في كافة ربوع العراق بمختلف القطاعات لتلبية آمال العراقيين في غد أفضل، وتنويع مصادر الاقتصاد القومي لعدم الاعتماد على انتاج النفط فحسب مع إحياء العديد من الصناعات التي تأثر نتيجة ظروف الحرب، لافتا إلى اهتمام الدول الكبرى والمؤسسات الدولية بدعم عملية إعادة إعمار العراق، وأكد أن هناك نقلة نوعية في العراق تتيح له استعادة دوره.
وأشار الحكيم إلى تقدير العراق للدور الذي تقوم به مصر في تحقيق التوازن والاستقرار في المنطقة ومواجهة الإرهاب، معربا عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية معها، مقترحًا إنشاء مركز تجاري مصري يسهم في التعريف بالمنتجات المصرية في العراق وزيادة التبادل التجاري في ضوء ما تحظى به هذه المنتجات من إقبال واسع من قبل المواطنين العراقيين، داعيا الشركات المصرية لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في العراق والمساهمة في المشروعات التي تعلن عنها الحكومة العراقية تباعا في مجالات البنية التحتية، كما رحب بالتعاون بين البلدين في مجال النفط، وأشار إلى وجود فرص كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالات متنوعة.
ومن جانبه رحب رئيس مجلس الوزراء برئيس التحالف الوطني العراقي، مؤكدا أن الشعب العراقي لديه مخزون حضاري وثقافي يتيح له إعادة بناء البلاد، لافتا إلى أهمية وحدة واستقرار العراق وعودة دوره الإقليمي.
وشدد رئيس الوزراء على استمرار المواجهة الأمنية للقضاء على ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعه الفكرية المتطرفة، مشيرا إلى ضرورة أن يواكبها آليات جديدة ومبتكرة لتطوير الخطاب الديني وتوجيهه لمختلف فئات الشعب وخاصة الشباب.
وأكد رئيس الوزراء دعم مصر الكامل لجهود التنمية وإعادة إعمار العراق، وتثمينها لمبادرات لم الشمل وإعادة الاستقرار، معربا عن ترحيب بلاده بالتطلع نحو رفع مستويات التعاون الثنائي مع العراق في كافة القطاعات بما يخدم أهداف التنمية في البلدين.
وأشار في هذا الاطار إلى إمكانية تبادل الخبرات الفنية في عدد من المجالات من بينها مشروعات النفط والغاز وتوليد الكهرباء، كما رحب رئيس الوزراء بفكرة إقامة مركز تجاري مصري في بغداد باعتباره مساهمة في زيادة التبادل التجاري مع دراسة فرص التصنيع المشترك لبعض المنتجات للاستفادة من خبرات البلدين.
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