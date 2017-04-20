"الوزراء" ينفى صرف منحة رمضانية تُقدر بـ 1000 جنيه للفردالخميس، 20 ابريل 2017 02:28 م
نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بأنه سيتم صرف منحة رمضانية (معاش رمضاني) للأسر الفقيرة بمحافظات الصعيد تحت مسمى “منحة مبارك” تُقدر قيمتها بـ 1000 جنيه للشخص الواحد.
وأوضح المركز فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم انه قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً ، وأكدت أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأضافت الوزارة أنه ليس هناك أي دعم نقدي يتم صرفه للأسر إلا بشكل مؤسسي من الضمان الاجتماعي أو تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن التقدم للحصول على أي خدمة مقدمة للأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية تصرف مجاناً ودون أي مقابل مادي، وذلك من خلال الوحدات الاجتماعية المنوط بها تقديم الخدمات على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
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