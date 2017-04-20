اختارت إسرائيل للمرة الأولى في تاريخها، مغنية عربية مسلمة لتمثيل الدولة في أحد أهم المراسم في تل أبيب، وهو إشعال الشُعل الذي يجرى سنويا عشية ما يسمى بـ “يوم الاستقلال”.

وأوضح موقع “همكور” الإسرائيلي، أنه في كل سنة يتم اختيار فنان إسرائيلي للمشاركة في المراسم، لكن وقع الاختيار هذا العام على المطربة نسرين قادري، عربية مسلمة ولدت في حيفا وترعرعت في اللد، وهي إحدى نجمات الغناء الشرقي المشهورات في السنوات الأخيرة في إسرائيل.

وكشفت المطربة العربية في مقابلة مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إنها تفاجأت وتأثرت عندما تلقت الدعوة للمشاركة في المراسم، فاستجابت لها فورا، ومن المتوقع أن تغني في المراسم مع مطرب إسرائيلي آخر مقطوعات غنائية عن القدس.