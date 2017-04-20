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معلومات الوزراء ينفى حذف 7 ملايين مواطن من البطاقات التموينية
اجتماع مجلس الوزراء ـ الحكومة المصرية‎

معلومات الوزراء ينفى حذف 7 ملايين مواطن من البطاقات التموينية

الخميس، 20 ابريل 2017 02:25 م
وكالات

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بحذف 7 ملايين مواطن من مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعي، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة.

وأوضح المركز فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم انه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مؤكدة أنه لم يتم حذف أي مواطن من منظومة بطاقات التموين.

وأوضحت الوزارة أن عملية تنقية وتحديث البيانات مستمرة من أبريل الحالي وحتى نهاية يونيو القادم, مشيرة إلى أن عملية التحديث تشمل 19 مليون مواطن فقط مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تموينية ويتم التحديث لصاحب البطاقة التي يظهر له في إيصال صرف السلع رسالة مطلوب تحديث بيانات, وتناشد الوزارة المواطنين سرعة تحديث بياناتهم من خلال الموقع الإلكتروني (www.tamwin.com.eg).

وفي السياق ذاته نفت الوزارة أيضاً ما يتردد حول ‏استخدام بيانات التعداد السكاني- الذي يُجرى حالياً- لحذف المواطنين من بطاقات ‏التموين.

وأكدت الوزارة أن الهدف من عملية التنقية هو حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

و ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية, يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).

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