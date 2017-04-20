 Moheet on google
الخميس 20 ابريل 2017 03:16 مساءً
روابط سريعة
إغلاق عدد من المنشآت الصحية الخاصة بالمنوفية لهذه الأسباب
هشام عبد الباسط محافظ المنوفيه

إغلاق عدد من المنشآت الصحية الخاصة بالمنوفية لهذه الأسباب

الخميس، 20 ابريل 2017 02:25 م
محيط: أ ش ا

قرر محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط، اليوم الخميس، غلق عدد من المنشآت الصحية الخاصة لعدم توافر الاشتراطات المقررة.

وقالت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية الدكتورة هناء سرور - في تصريح اليوم - إن المحافظ قرر غلق مركز إنجاب للنساء والتوليد بمركز ومدينة الشهداء، لمدة شهر لعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى بغرفة العمليات وعدم اكتمال دائرة التعقيم، كما قرر غلق جناح العمليات والعناية المركزة بمستشفى زمزم ومستشفى المواساة بمركز ومدينة تلا، لعدم جاهزية غرفة العناية المركزة ووجود مستهلكات منتهية الصلاحية داخل جناح العمليات ومخالفة إجراءات مكافحة العدوى وغلق عيادة الأسنان بمستشفى المواساة لمزاولة المهنة بدون ترخيص.

وأضافت أن لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية قامت بالمرور المفاجئ علي هذه المنشآت الصحية وتبين مخالفتها لقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة، موضحة أنه تم إعداد تقرير وتم عرضه علي المحافظ الذي قرر غلق هذه المنشآت.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3