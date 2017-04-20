إغلاق عدد من المنشآت الصحية الخاصة بالمنوفية لهذه الأسباب

قرر محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط، اليوم الخميس، غلق عدد من المنشآت الصحية الخاصة لعدم توافر الاشتراطات المقررة.

وقالت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية الدكتورة هناء سرور - في تصريح اليوم - إن المحافظ قرر غلق مركز إنجاب للنساء والتوليد بمركز ومدينة الشهداء، لمدة شهر لعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى بغرفة العمليات وعدم اكتمال دائرة التعقيم، كما قرر غلق جناح العمليات والعناية المركزة بمستشفى زمزم ومستشفى المواساة بمركز ومدينة تلا، لعدم جاهزية غرفة العناية المركزة ووجود مستهلكات منتهية الصلاحية داخل جناح العمليات ومخالفة إجراءات مكافحة العدوى وغلق عيادة الأسنان بمستشفى المواساة لمزاولة المهنة بدون ترخيص.

وأضافت أن لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية قامت بالمرور المفاجئ علي هذه المنشآت الصحية وتبين مخالفتها لقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة، موضحة أنه تم إعداد تقرير وتم عرضه علي المحافظ الذي قرر غلق هذه المنشآت.