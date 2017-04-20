قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الشعب الروسي وحده هو من سيختار خليفته عبر العملية الانتخابية.

وستجري روسيا انتخابات رئاسية في مارس العام المقبل. ولم يفصح بوتين عما إذا كان سيخوض الانتخابات أم لا لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى للحصول على ولاية جديدة.

وقال بوتين في اجتماع بالكرملين “الشعب الروسي وحده هو من سيختار خليفة الرئيس عبر انتخابات ديمقراطية.”