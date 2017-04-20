أكد حسن توفيق، المتحدث الإعلامي للهيئة القومية للأنفاق، أنه سيتم تركيب أول 10 بوابات إليكترونية جديدة بمترو الأنفاق بمحطة جمال عبدالناصر بالخط الأول، ضمن الدفعة الأولى المكونة من خمسين بوابة في الساعات الأولى من صباح الغد الجمعة.

وقال إن الهيئة تسلمت عشر بوابات فقط، وفى انتظار وصول بقية الدفعة عبر ميناء القاهرة الجوى، لافتًا إلى أن اتفاقية التوريد تشمل تركيب 850 بوابة بمختلف المحطات على الخطين الأول والثانى، ويتم توريدها على دفعات بتكلفة تصل إلى 160 مليون جنيه، بموجب التعاقد مع شركة تاليس الفرنسية، على أن يتم التركيب بعد ذلك بمعدل 150 بوابة شهريًّا، تنتهى بنهاية العام الحالى.

وأوضح توفيق أن البوابات الجديدة تسمح بربط بوابات جميع محطات الخطوط الثلاثة بشبكة تكنولوجية واحدة، وتتضمن نظامًا ثنائى التكنولوجيا “مغناطيسى ولا تلامسى”، بما يتيح لها استخدام التذاكر المغناطيسية العادية لراكب الرحلة الواحدة، إلى جانب الكارت الذكى اللا تلامسى.

ولفت المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق إلى أن الماكينات الجديدة سوف تستخدم تكنولوجيا الدفع الفوري للكروت المدفوعة مقدمًا والتي يتم شحنها عن طريق بطاقات “A T M” والحساب الائتماني أو الدفع الفوري.