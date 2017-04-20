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الزنط: «ماتيس» يميل لضرب إيران وترامب قد يتورط
وزير الدفاع الأمريكي - جيمس ماتيس
وزير الدفاع الأمريكي - جيمس ماتيس

الزنط: «ماتيس» يميل لضرب إيران وترامب قد يتورط

الخميس، 20 ابريل 2017 04:18 م
محيط - خالد الريس

توقع الدكتور سعد الزنط رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية، أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بدعم مصر بأسلحة متوسطة وخفيفة لمكافحة الإرهاب عقب زيارة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس المرتقبة للعاصمة المصرية القاهرة.
واعتبر الزنط من خلال لقائه ببرنامج “8 الصبح” على قناة “دي أم سي” اليوم الخميس، زيارة وزير الدفاع الأمريكي للقاهرة بأنها أهم زيارة خلال الفترة القادمة لأنه سيترتب عليها وضوح استراتيجية الولايات المتحدة في المنطقة، موضحا أن ماتيس كان رجلا عسكريا وخدم بالعديد من المناطق في الشرق الأوسط وهو لديه رغبة تميل إلى ضرب إيران.
وأشار إلى أنه من الممكن أن تتورط الإدارة الأمريكية في قصف إيران أو استخدامها كـ”فزاعة للخليج” فقط، موضحا أن “إيران الفارسية لها طموح يهدد المنطقة”.
وأعلن أن الرؤية الأمريكية تجاه المنطقة سيخدم أمن الشرق الأوسط وإسرائيل.

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