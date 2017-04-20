قال نائب وزير الإسكان أحمد عادل درويش إن مشروع مثلث ماسبيرويهدف لتطوير المنطقة حتى تليق بقلب القاهرة عاصمة مصر، فحال المنطقة ليس جيداً و لا يليق بالأهالي التي تقطن بها.

وأوضح في تصريحات خاصة لـdmc أن المشروع يعمل على إعادة تسكين الأهالي، مضيفا: “من يريد منهم أن يمكث بتلك المنطقة لديه الفرصة لذلك، ومن يريد الخروج منها فلديه البديل أيضا لذلك”.

وتابع “درويش”: “نحن نتلقى جميع الاختيارات من الأهالي منذ شهر، وكل فرد يقوم باختيار البديل الذي يفضله، وانه سوف يتم البدء خلال الفترة المقبلة في دراسة تلك البدائل وفقاً للرغبات”. وأشار إلى أن “تلك المنطقة ليست ملكاً للدولة، وإنما ملك لأفراد وشركات يستغلونها الاستخدام الأمثل لمصلحتهم”.

وقال نائب وزير الاسكان أنهم تسلموا أكثر من 3 آلاف استمارة، وتابع: ” أهالى من المنطقة ما زالوا يتوافدون على الشبابيك المُخصصة للتقديم حتى اليوم. وأضاف انه بالنسبة لمن يأتي للتقديم فبالتأكيد ليست لديه الرغبة في البقاء في تلك المنطقة . وأوضح أن اليوم الخميس آخر موعد لتلقي رغبات أهالي مثلث ماسبيرو ضمن خطة تطوير المنطقة.