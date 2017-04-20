احتفلت شركة “جهينه للصناعات الغذائية” بـ “يوم اليتيم”، وذلك بتنظيم رحلة لحوالي 50 طفلاً من اطفال 24 دار للأيتام لزيارة مصنع “الدولية للعصائر والمشروبات” التابع للشركة، وفاجأتهم بحضور لاعبي فريق النادي الأهلي لكرة القدم الذين قاموا بتشجيعهم خلال المباراة التي اقاموها بينهم، مع منح كل طفل كرة قدم عليها توقيع كل اللاعبين المشاركين وايضا على التيشرتات الخاصة بهم.

وعبر لاعبو النادي الأهلي وعلى رأسهم وليد سليمان، وسعد سمير، ومروان محسن، وصبري رحيل، وحسام عاشور، واحمد حجازي عن سعادتهم بهذه الاحتفالية، التي حرصوا خلالها علي التقاط صور تذكارية مع الأطفال، مما ساهم في رسم البسمة علي وجوههم ونشر السعادة داخل قلوب الجميع، واشعر الأطفال بأنهم ليسوا وحدهم بل هم جزء من المجتمع.

وتحرص “جهينه” على المشاركة في مثل هذه المناسبات الانسانية انطلاقا من استراتيجيتها القائمة على تطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية، واستكمالا لأنشطتها الدائمة والمتميزة في رعاية الأطفال، والتي تدور في الأساس حول إسعادهم سواء من خلال التركيز على توفير منتجات البان وعصائر صحية وامنة تلبي احتياجاتهم. وتساهم في بناء أجسادهم بشكل سليم، أو دعم مبادرات مجتمعية تتعلق بتنمية الانسان.

وقالت بسنت فؤاد– رئيس قسم العلاقات الخارجية بشركة “جهينه”: أن الشركة لم تكن يوماً بعيدة عن رعاية ودعم الأيتام، فهي تقوم منذ عام 1999 برعاية 24 داراً للأيتام تضم 4000 يتيماً تمدهم بكافة احتياجاتهم من منتجات الالبان والعصائر، مؤكدة ان تنظيم رحلة للأطفال لزيارة مصنع الدولية تهدف الي فتح أفاق جديدة من المعرفة أمام الأطفال، وهو الأمر الذي سينعكس ايجابيا على حياتهم في المستقبل.

وتوجهت بالشكر للاعبي النادي الأهلي على مشاركتهم في هذا اليوم وهو ما يعكس حرصهم دعم المبادرات الإنسانية، موضحة أن دعوة لاعبي الأهلي للمشاركة جاءت في إطار الشراكة الممتدة على مدار 18 عاما بين جهينه والنادي الأهلي، فضلا عن كون كرة القدم من أكثر الأنشطة المحببة إلى الشباب والأطفال وهو ما ظهر واضحاً في التفاعل الكبير الذي ظهر بين اللاعبين والأطفال طوال اليوم.