239 كاتبا يتنافسون على جائزة القصة القصيرة بالكويتالخميس، 20 ابريل 2017 02:52 م
أعلنت جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية، التى تديرها وتشرف عليها الجامعة الأمريكية فى الكويت بالشراكة مع الملتقى الثقافة، قائمة المرشحين لنيل الجائزة فى دورتها الثانية.
وجاء إقبال كتّاب القصة القصيرة العربية كبيرًا متجاوزًا عدد السنة الماضية، إذ بلغ العدد الكلى للمترشحين 239 كاتباً من مختلف أقطار الوطن العربى والعالم، وبما يعكس مكانة وثقة متزايدتين بين الجائزة والكاتب والناشر العربي، بوصفها واحدة من أهم جوائز القصة القصيرة فى الوطن العربي.
وتصدرت مصر بـ 90 مجموعة قصصية، يليها العراق 20 مجموعة، والأردن 19، والمغرب 19 أيضاً، وسورية 13، والجزائر والسعودية وفلسطين بـ11 مرشحاً لكل منها، واليمن 9، والسودان وتونس 8 لكل منهما، والبحرين 5، وعمان وقطر ولبنان 3 لكل منها، والكويت 2، وليبيا وتشاد والعراق - بلجيكا ومصر وبريطانيا 1 لكل منها. وجاءت المجاميع التى حملت أسماء أنثوية 70 مجموعة، أما الذكور فكانوا 169 كاتبًا.
وانطلاقًا من منهج الشفافية الذى اختطته الجائزة لنفسها منذ الدورة الأولى، فقد اعتمد كلٌ من مجلس الأمناء والمجلس الاستشارى للجائزة لجنة التحكيم لتكون وفق التالى: الدكتور حسن النعمى (السعودية) رئيسًا الدكتور سعيد بنكراد (المغرب) عضوًا وعبده جبير (مصر) عضوًا وهدى الشوا (الكويت) عضوًا وخليل صويلج (سوريا) عضوًا.
وتعلن الجائزة عن القائمة الطويلة المكونة من عشرة مجاميع قصصية فى بداية أكتوبر من كل عام، ويلى ذلك إعلان القائمة القصيرة فى بداية نوفمبر. وأخيرًا تقيم الجائزة احتفاليتها السنوية فى حرم الجامعة الأمريكية فى الكويت، وذلك فى الأسبوع الأول من ديسمبر، وينال الفائز الأول (عشرين ألف دولار أمريكي) ودرعًا وشهادة الجائزة، وتترجم مجموعته الفائزة إلى اللغة الإنكليزية بالتعاون مع الناشر. فى حين ينال بقية كتّاب القائمة القصيرة (خمسة آلاف دولار أميركي) وشهادة ودرع الجائزة.
-
السعودية تحذّر مواطنيها من الخروج من المنازل
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، المواطنين من الخروج من المنازل، اليوم الخميس 20 أبريل؛ حفاظًا على الأرواح بعد ورود أنباء من ...Thu, 20 Apr 2017 10:18:01 GMT
-
وزير الصحة: نفقات العلاج المجاني تصل إلى مليار جنيه سنويا
أكد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، أنه جاري العمل على ميكنة كل ما يخص الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمة الصحية. وأعلن عماد الدين في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أذاعته ...Thu, 20 Apr 2017 11:03:37 GMT
-
استشهاد جندى شرطة واصابة مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش
استشهد جندى شرطة ، وأصيب مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش ، وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى . وكانت الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء قد تلقت اخطارًا باستشهاد ...Thu, 20 Apr 2017 08:45:21 GMT
-
قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق منحة فرنسية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم القرار الجمهوري رقم ٥٦٣ لسنة ٢٠١٦، بالموافقة على اتفاق التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ...Thu, 20 Apr 2017 08:45:21 GMT
-
الزند يقبل اعتذار "الجمهورية" في قضية سبه وقذفه بعد وساطة "سلامة"
أعلن المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق موافقته على وساطة عبد المحسن سلامه نقيب الصحفيين وقبوله اعتذار أسرة تحرير جريدة (الجمهورية) ممثلة في رئيس تحريرها فهمي ...Thu, 20 Apr 2017 11:46:54 GMT
-
مستشارة الأسد: أهداف الضربة الأمريكية لم تؤت ثمارها
قالت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، إن أهداف الضربة الأمريكية على مطار الشعيرات في سوريا لم تؤت ثمارها ، موضحة أن حادثة خان شيخون مفبركة .. وسوريا خالية من ...Thu, 20 Apr 2017 07:28:46 GMT
-
اليوم.. استئناف دعوى تطالب باتفيذ بنود وثيقة سد النهضة
تستأنف الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من ممدوح حمزة والتي تطالب بتنفيذ ...Thu, 20 Apr 2017 07:58:18 GMT
-
الأرصاد: طقس مائل للحرارة حتى شمال الصعيد والعظمى في القاهرة 32
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة شمالا حتى شمال الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، كما تظهر ...Thu, 20 Apr 2017 07:28:46 GMT
-
البورصة تلغى كل تعاملات "أورانج" أمسThu, 20 Apr 2017 09:28:46 GMT