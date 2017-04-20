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239 كاتبا يتنافسون على جائزة القصة القصيرة بالكويت
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239 كاتبا يتنافسون على جائزة القصة القصيرة بالكويت

الخميس، 20 ابريل 2017 02:52 م
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أعلنت جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية، التى تديرها وتشرف عليها الجامعة الأمريكية فى الكويت بالشراكة مع الملتقى الثقافة، قائمة المرشحين لنيل الجائزة فى دورتها الثانية.

وجاء إقبال كتّاب القصة القصيرة العربية كبيرًا متجاوزًا عدد السنة الماضية، إذ بلغ العدد الكلى للمترشحين 239 كاتباً من مختلف أقطار الوطن العربى والعالم، وبما يعكس مكانة وثقة متزايدتين بين الجائزة والكاتب والناشر العربي، بوصفها واحدة من أهم جوائز القصة القصيرة فى الوطن العربي.

وتصدرت مصر بـ 90 مجموعة قصصية، يليها العراق 20 مجموعة، والأردن 19، والمغرب 19 أيضاً، وسورية 13، والجزائر والسعودية وفلسطين بـ11 مرشحاً لكل منها، واليمن 9، والسودان وتونس 8 لكل منهما، والبحرين 5، وعمان وقطر ولبنان 3 لكل منها، والكويت 2، وليبيا وتشاد والعراق - بلجيكا ومصر وبريطانيا 1 لكل منها. وجاءت المجاميع التى حملت أسماء أنثوية 70 مجموعة، أما الذكور فكانوا 169 كاتبًا.

وانطلاقًا من منهج الشفافية الذى اختطته الجائزة لنفسها منذ الدورة الأولى، فقد اعتمد كلٌ من مجلس الأمناء والمجلس الاستشارى للجائزة لجنة التحكيم لتكون وفق التالى: الدكتور حسن النعمى (السعودية) رئيسًا الدكتور سعيد بنكراد (المغرب) عضوًا وعبده جبير (مصر) عضوًا وهدى الشوا (الكويت) عضوًا وخليل صويلج (سوريا) عضوًا.

وتعلن الجائزة عن القائمة الطويلة المكونة من عشرة مجاميع قصصية فى بداية أكتوبر من كل عام، ويلى ذلك إعلان القائمة القصيرة فى بداية نوفمبر. وأخيرًا تقيم الجائزة احتفاليتها السنوية فى حرم الجامعة الأمريكية فى الكويت، وذلك فى الأسبوع الأول من ديسمبر، وينال الفائز الأول (عشرين ألف دولار أمريكي) ودرعًا وشهادة الجائزة، وتترجم مجموعته الفائزة إلى اللغة الإنكليزية بالتعاون مع الناشر. فى حين ينال بقية كتّاب القائمة القصيرة (خمسة آلاف دولار أميركي) وشهادة ودرع الجائزة.

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