أعلنت “جائزة الإمارات للرواية” التي تقام برعاية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وتنظمها المنطقة الإعلامية twofour54، عن قائمة الفائزين بالدورة الرابعة من الجائزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس.

واختارت لجنة التحكيم الأعمال الروائية الفائزة من بين 26 عملا روائيا تم عرضها على لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتورة أمينة ذيبان، شاعرة وباحثة وناقدة، وناصر عراق، إعلامي وأديب مصري، والمهندسة صالحة عبيد، كاتبة وقاصّة إماراتية، والدكتورة فاطمة الزعبي، كاتبة إماراتية.

وعن فئة الرواية، فازت رواية “أيام الزغنبوت” للكاتبة مريم الغفلي بالمركز الأول، فيما فازت رواية “نسيت من أكون” للكاتبة نجاة المرزوقي بالمركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب رواية “البحث عن مملكة الشمس ” للكاتب محمد الحمادي، وتبلغ القيمة الإجملية لهذه الفئة 120 ألف درهم وفق ما أكده أمين عام الجائزة.

أما فيما يتعلق بفئة الرواية القصيرة، فقد فازت رواية “شرف 18” للكاتبة عبرة المرزوقي بالمركز الأول، وآل المركز الثاني مناصفة لكل من رواية “قصتي الأخرى” للكاتبة فاطمة المزروعي ورواية “فاليوم” للكاتب إبراهيم المرزوقي، أما المركز الثالث فقد حصدته رواية “قوس الرمل” للكاتبة لبنى المنصوري.

وأكدت مريم المهيري الرئيس التنفيذي لـtwofour54 بالإنابة، على دعم twofour54 للمبادرات الإبداعية الهادفة إلى تطوير محتوى أصيل وعبر مختلف المنصات الإعلامية، ومن بينها جائزة الإمارات للرواية، التي تشجع الكتّاب المحليين على إنشاء محتوى جديد باللغة العربية، ونشر أعمالهم الإبداعية والترويج لها.

من جانبه قال جمال الشحي، الأمين العام لـ”جائزة الإمارات للرواية”، إن نجاح الجائزة يبرزه زيادة أعداد المشاركين من عام لآخر، والتطور الكبير في نوعية المحتوى والأعمال الأدبية المقدمة، والمنافسة الكبيرة بين الأعمال المشاركة في هذه الدورة، وقوة محتوى الأعمال، مما أثبتت أن لدى أبناء وشباب دولة الإمارات العربية موهبة أدبية روائية متميزة تبنوها لتوثيق أفكارهم وتقديمها للجمهور من خلال هذه الجائزة.

وأثنى الشحي على المشاريع الفائزة في الدورة الثالثة ذات الجودة العالية، مشيراً إلى وجود العديد من الكتاب الإماراتيين الموهوبين الذين تبنّوا الأدب والرواية سبيلاً لتوثيق أفكارهم وتقديمها للجمهور من خلال هذه الجائزة.

ودعت لجنة التحكيم أصحاب الروايات التي لم يحالفها الحظ للفوز بالجائزة، بمواصلة الكتابة والعمل الدؤوب لتحقيق طموحاتهم، مؤكدة أن المشاركة في هذه الجائزة تعد خطوة أولى من خطوات النجاح من شأنها أن تحفّز الكتّاب الشباب لمزيد من العمل والإبداع في المستقبل.

واعتبرت اللجنة أن تفوق الكاتبات الإماراتيات ونيلهن النصيب الأكبر من الأعمال الفائزة يعكس الصورة الثقافية الإماراتية التي تسودها نون النسوة.

ومن المقرر أن يقام حفل تكريم الفائزين بجائزة الامارات للرواية في الأيام الأخيرة من معرض أبوظبي للكتاب بأبوظبي.