 Moheet on google
الخميس 20 ابريل 2017 01:40 مساءً
روابط سريعة
اليوم معرض فن الموزاييك" بقاعة الباب، وأمسية للعود بقاعة لمسات السبت
الاوبرا

اليوم معرض فن الموزاييك" بقاعة الباب، وأمسية للعود بقاعة لمسات السبت

الخميس، 20 ابريل 2017 01:39 م
أ ش أ

تستضيف قاعة الباب بساحة دار الأوبرا المصرية معرضا لأعمال الفنانة التشكيلية عزيزة فهمي في مجال الموزاييك مساء اليوم”الخميس”ويفتتحه د.خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة بحضور عدد من الفنانين والنقاد ويستمر المعرض مدة أسبوعين.

يذكر أن فن الموازييك يعتمد على استخدام خامات مثل الزجاج و الصدف والسيراميك وتقسيمها إلى قطع صغيرة لصناعة اللوحات الفنية.

وتنظم قاعة لمسات للفنون التشكيلية بوسط القاهرة أمسية فنية على نغمات العود يقدمها الفنان عبد الناصر أبوعرب مساء بعد غد “السبت” لأبرز أغاني كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ .‎

وتأتى الأمسية على هامش الفعالية المصاحبة لمعرض الفن التشكيلي “أبيض وأسود” المقام حاليا بقاعة لمسات ويستمر حتى نهاية شهر أبريل الجاري.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3