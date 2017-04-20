اليوم معرض فن الموزاييك" بقاعة الباب، وأمسية للعود بقاعة لمسات السبتالخميس، 20 ابريل 2017 01:39 م
تستضيف قاعة الباب بساحة دار الأوبرا المصرية معرضا لأعمال الفنانة التشكيلية عزيزة فهمي في مجال الموزاييك مساء اليوم”الخميس”ويفتتحه د.خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة بحضور عدد من الفنانين والنقاد ويستمر المعرض مدة أسبوعين.
يذكر أن فن الموازييك يعتمد على استخدام خامات مثل الزجاج و الصدف والسيراميك وتقسيمها إلى قطع صغيرة لصناعة اللوحات الفنية.
وتنظم قاعة لمسات للفنون التشكيلية بوسط القاهرة أمسية فنية على نغمات العود يقدمها الفنان عبد الناصر أبوعرب مساء بعد غد “السبت” لأبرز أغاني كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ .
وتأتى الأمسية على هامش الفعالية المصاحبة لمعرض الفن التشكيلي “أبيض وأسود” المقام حاليا بقاعة لمسات ويستمر حتى نهاية شهر أبريل الجاري.
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