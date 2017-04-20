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رئيس الوزراء: الاتفاق على حل مشاكل الحديد المستورد
رئيس الوزراء شريف اسماعيل

رئيس الوزراء: الاتفاق على حل مشاكل الحديد المستورد

الخميس، 20 ابريل 2017 01:39 م
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قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن لقاءه مع الرئيس التنفيذي لشركة فودافون العالمية أمس الأربعاء كان مثمرًا، حيث أبدى المسئولون في الشركة رغبتهم في زيادة الاستثمار في مصر، موضحًا أن هناك 11 ألف شخص يعمل في المركز التكنولوجي لفودافون بمصر ويقدمون خدمات للسوق المصرية.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن اجتماعه بشأن منتجي الحديد والصلب تطرّق إلى الاتفاق على حل مشاكل الحديد في الموانئ فيما يتعلق باستقبال الحديد الخردة، بالإضافة إلى مراجعة إجراءات الإغراق، مؤكدًا أنه لا يوجد تغيير في أسعار الطاقة المطبقة في مصانع الحديد والصلب والأسعار كما هي.

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