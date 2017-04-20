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الخميس 20 ابريل 2017 01:37 مساءً
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انطلاق مهرجان سينما الحدود في نواكشوط
الهجرة

انطلاق مهرجان سينما الحدود في نواكشوط

الخميس، 20 ابريل 2017 01:37 م

انطلقت الليلة الماضية في العاصمة الموريتانية نواكشوط فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان “سينما الحدود”.

يستمر المهرجان ثلاثة أيام وتنظمه دار السينمائيين الموريتانيين بالتعاون مع المعهد الثقافي الفرنسي، وتشارك فيه كل من الجزائر والمغرب ومالي والسنغال وهي دول حدودية كما تشارك فيه فرنسا المستعمر السابق لهذه الدول.

يعالج المهرجان قضايا الهجرة والحدود والإرهاب العابر للحدود، وهي موضوعات تشكل عنصراً مهماً في علاقات هذه الدول فيما بينها، ولها انعكاسات مباشرة على صنع القرار.

وتابع المشاهدون في حفل الافتتاح فيلم “الجن” للمخرجة الجزائرية ياسمين شويخ.

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