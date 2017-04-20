يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا .

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا .. وأن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية ومدن القناة، وأن تظهر الشوائب العالقة نهارا على معظم الأنحاء، وأن تكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين 5ر1 متر إلى مترين والرياح تكون سطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فمن المتوقع أن تتراوح ما بين معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح تكون سطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 23 37

الإسكندرية 20 29

مطروح 17 23

بورسعيد 20 29

دمياط 19 29

بلطيم 19 32

الإسماعيلية 17 38

السويس 17 39

العريش 11 32

نخل 12 36

طابا 13 37

الطور 22 35

مرسى علم 25 34

الغردقة 24 37

شرم الشيخ 24 31

رفح 10 30

كاترين 14 39

سيوة 19 38

المنيا 17 39

الفيوم 18 37

رأس سدر 18 36

أبوسمبل 19 36

وسط الدلتا 22 36

أسيوط 17 38

سوهاج 18 38

الأقصر 21 40

أسوان 21 40

شلاتين 25 34

حلايب 26 32

الوادى الجديد 24 37

قنا 19 39

نويبع 23 36

السلوم 15 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي :

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 40

المدينة 26 38

الرياض 18 33

المنامة 25 30

أبوظبى 25 32

الدوحة 25 34

الكويت 23 35

دمشق 12 30

بيروت 20 26

عمان 14 30

القدس 16 29

غزة 18 30

بغداد 18 33

مسقط 27 33

صنعاء 10 27

الخرطوم 27 42

طرابلس 13 19

تونس 8 19

الجزائر 11 18

الرباط 13 22

نواكشوط 20 31

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم :

الصغرى العظمى

أنقرة 1 14

اسطنبول 3 11

اسلام اباد 23 38

نيودلهى 29 44

جاكرتا 25 32

بكين 8 22

كوالالمبور 25 32

طوكيو 12 18

أثينا 10 16

روما 2 17

باريس 6 17

مدريد 5 22

برلين 4 12

لندن 9 16

مونتريال 5 12

موسكو صفر 6

نيويورك 11 18

واشنطن 13 22