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الخميس 20 ابريل 2017 01:36 مساءً
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حفل سوداني لفرقة"الرانجو" على مسرح الضمة اليوم
فرقة الرانجو العالمية

حفل سوداني لفرقة"الرانجو" على مسرح الضمة اليوم

الخميس، 20 ابريل 2017 01:35 م
أ ش أ

ينظم مركز المصطبة للموسيقى الشعبية الفلكلورية حفلا غنائيا لفرقة “الرانجو”السودانية مساء اليوم”الخميس”على مسرح الضمة التابع للمركز بحي عابدين.

تقدم الفرقة بقيادة عازف آلة الرانجو الشهيرة حسن برجمون أغاني ألبوم “عروس الزار”مع التراث الغنائي السوداني على آلة السمسمية الخماسي بمصاحبة مجموعة من المغنيين ذوي الأصل السوداني على رأسهم الفنان عصام توتو،مستخدمين آلات الإيقاع الشهيرة البونجز والجيمي والتومبه والتومبانا والكرية.

جدير بالذكر أن مركز المصطبة بقيادة الريس زكريا إبراهيم شكل فرقة “الرانجو”التي اختلط فيها التراث السوداني المرتبط بالزار مع موسيقى اللون في مصر،وأنتج لها بالتعاون مع شركة إنجليزية ألبوما عالميا بعنوان”عروس الزار”في عام 2010.

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