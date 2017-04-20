معزوفات عالمية من أفلامنا العربية في حفل على المسرح الكبير 28 أبريل الجاري

تنظم دار الأوبرا المصرية،حفلا موسيقيا بقيادة المايسترو أحمد عاطف،بعنوان “صوت مصر”،وذلك على المسرح الكبير.

يتضمن برنامج الحفل تقديم مختارات من المعزوفات المتميزة العالمية من أفلامنا العربية،التي تجمع بين القديم والحديث، مثل أبيض وأسود،وغيرها من المعزوفات، برفقة الأوركسترا الموسيقية.