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الخميس 20 ابريل 2017 01:35 مساءً
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معزوفات عالمية من أفلامنا العربية في حفل على المسرح الكبير 28 أبريل الجاري
دار الأوبرا المصرية

معزوفات عالمية من أفلامنا العربية في حفل على المسرح الكبير 28 أبريل الجاري

الخميس، 20 ابريل 2017 01:34 م
أ ش أ

تنظم دار الأوبرا المصرية،حفلا موسيقيا بقيادة المايسترو أحمد عاطف،بعنوان “صوت مصر”،وذلك على المسرح الكبير.

يتضمن برنامج الحفل تقديم مختارات من المعزوفات المتميزة العالمية من أفلامنا العربية،التي تجمع بين القديم والحديث، مثل أبيض وأسود،وغيرها من المعزوفات، برفقة الأوركسترا الموسيقية.

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