قال سفير الهند بالقاهرة، سانجاي باتاتشاريا، إن منتخب كرة القدم الهندي للناشئين سيزور مصر لأول مرة في الفترة من 20-25 أبريل الجاري، وذلك في إطار الاحتفال بمرور 70 عاما على تدشين العلاقات المصرية الهندية ضمن فعاليات مهرجان الهند على ضفاف النيل.

وأضاف السفير، خلال مؤتمر صحفي مع الكابتن سمير عدلي المدير الإداري للنادي الأهلي، أن الزيارة المرتقبة لمنتخب الهند لكرة القدم للناشئين تحت 16 عاما لمصر لأداء مباراتين مع النادي الأهلي ونادي سموحة ستعزز من علاقات الصداقة الى تجمع بين كلا البلدين وشعبهما وتدعم الروابط بين البلدين في المجال الرياضي، وفق بيان للسفارة اليوم.

وقال السفير: ” أنا على يقين أن الفريق الهندي سيعود بذكريات طيبة وايجابية وستكون تجربة مفيدة للفريق الهندي والاحتكاك بفرق من شانه من زيادة خبرات أعضاء الفريق الزائر”.

من جانبه، رحب الكابتن سمير عدلي بالمنتخب الهندي للناشئين، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الهندية لها جذور تاريخية وأن النادي الأهلي يسعده المشاركة في الاحتفال بمرور 70 على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند.