يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، حفل ريسيتال فيولينة وبيانو، يحييه حسام شحاته مساء الجمعة الموافق 28 أبريل الجاري.

جدير بالذكر أن الدكتور حسام شحاته ،قدم العديد من الحفلات الموسيقية، فى مختلف أنحاء العالم، أبرزها “ريستال وموسيقى حجرة” في مصر،ألمانيا،هولندا،إسبانيا، بولندا والنمسا،بالإضافة إلي أنه سجل بعض حفلاته بالإذاعة.

وحصل على جائزة الدولة التشجيعية من المجلس الأعلى للثقافة عام ٢٠١٥،في مجال العزف على آلة “الكمان”،كما حصل على منحة من الحكومة النمساوية لمدة عامين، ودرس بجامعة فيينا.

وحصل كذلك على جائزة خاصة كأفضل عازف موهوب و”صوليست” بفصول الامتياز الدولية بهولندا عام ٢٠٠١،بعد أن سجل أول اسطوانة مدمجة له في عالم الموسيقى.