هنيدي بخيل ، ورمضان يحارب السحر والشعوذة على الإذاعة في رمضان

تبقى الإذاعة رغم الانتشار الواسع للقنوات الفضائية العربية - وما تحققه من شهرة جماهيرية واسعة لأي فنان - على الدوام منبرا ومنفذا لكبار النجوم وعمالقة الفن لتعويض غيابهم التليفزيوني ولإيمانهم بأنها وسيلة انتشار جماهيرية وعامل مساعد في تنمية قدرات الفنانين الصوتية والتخيلية.

وفيما تتواصل الاستعدادات لموسم دراما رمضان،قرر عدد من الفنانين الاكتفاء بإطلالاتهم عبر الإذاعة في رمضان المقبل ،رغم أنهم كانوا ضيوفا دائمين على الجمهور تليفزيونيا خلال هذا الشهر،ولظروف خاصة غابوا عن الدراما التلفزيونية.

وحالت ظروف تجنيد محمد رمضان دون انخراطه في أي عمل تليفزيوني ، واكتفى بأن يطل على جمهوره من خلف ميكروفون الإذاعة من خلال المسلسل الإذاعي “لا سحر ولا شعوذة”.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي حول العديد من قضايا المجتمع المصري،ولجوء البعض إلى أعمال السحر والشعوذة لتسخير الأمور التي يرغبون في إتمامها.

ويشارك مع محمد رمضان في بطولة المسلسل كل من الفنانين لطفي لبيب، وعزت أبو عوف، وإنعام سالوسة، وإيهاب فهمي ومحمد جمعة، وهو من تأليف أمين عبدالله وإخراج حسين إبراهيم.

وبدأ النجم محمد هنيدي مؤخرا تسجيل مسلسل إذاعي جديد بعنوان “البخيل هو أنا” ليعرض في رمضان المقبل , المسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يتعرض للعديد من المواقف الحرجة بسبب بخله الشديد .

ويشارك في بطولة المسلسل رانيا يوسف والطفلة نور إيهاب , ومن المقرر أن يتم إذاعة المسلسل علي إذاعة 90 – 90.

وكان هنيدي قد اعتذر عن عدم تقديم مسلسل “آبيه فتحي” في رمضان المقبل نظرا لضيق الوقت وقرر تأجيله إلى العام القادم .

وبعد رفضها خوض دراما شهر رمضان بسبب الحمل ، تطل الممثلة هبة مجدي عبر الإذاعة من خلال مسلسل “بريد الجمعة”، ويجمعها المسلسل بالفنان ماجد الكدواني ويدور في إطار اجتماعي كوميدي من خلال طرح بعض المشاكل والأزمات المتواجدة في معظم البيوت العربية.

كما بدأت حنان مطاوع وعفاف رشاد تسجيل حلقات المسلسل الإذاعي “العريس”،الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم، ويكتبه السيناريست فايز رشوان، وهو من إنتاج الإذاعة المصرية، وسوف يذاع علي شبكة البرنامج العام.‎‎

مسلسل “العريس” عن قصة الكاتب والأديب نجيب محفوظ، ويقوم ببطولته عدد كبير من النجوم منهم يوسف شعبان، طارق لطفي، حنان مطاوع، ناصر سيف شريف خير الله، عفاف رشاد، محمد محمود، هبة توفيق.

ويشارك في المسلسل عدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنان أحمد ماهر، ياسر فرج، صبحي خليل، ومن إخراج على عبد العال.