أكدت شركة ميناء القاهرة الجوي أنه تم نقل الرحلات الإضافية للخطوط السعودية من مبنى الركاب 1 إلى مبنى 2 لتخفيف العبء وإنهاء حالة التكدس بالمبنى.

وذكرت شركة ميناء القاهرة الجوى -في بيان اليوم الخميس- أن الخطوط السعودية استعانت بالشركة المصرية لخدمات الطيران للعمل معها لخدمة المعتمرين وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم، مشيرة إلى أنها ألغت جميع الراحات لتسهيل العمل مع الخطوط السعودية وتم تفعيل مركز إدارة الأزمات بالشركة برئاسة السيد رئيس مجلس إدارة شركة الميناء.

وأضافت أن ظاهرة تكدس الركاب بمبنى الركاب الجديد رقم (2) بمطار القاهرة الدولي منذ أمس جاءت نتيجة تأخر وصول 14 رحلة طيران خاصة بشركة طيران الخطوط السعودية والذي أدى إلى تأخر إقلاع الرحلات المقرر إقلاعها من المبنى الجديد إلى كل من جده والمدينة المنورة، إضافة إلى 6 رحلات طيران للشركة السعودية تجاوز الطاقم الطائر بها لساعات التشغيل مما أدى إلى تأخير أكثر من 4 طائرات لمدة أكثر من 7 ساعات.

وأوضحت أن تأخر وصول وإقلاع الطائرات في المواعيد المقررة لها أدت إلى خلل في جداول التشغيل للخطوط السعودية، لافتة إلى أن ما حدث أمر عارض وشركة ميناء القاهرة تقوم بالتنسيق على مدار الساعة مع المسؤولين بالشركة السعودية في سبيل راحة الركاب المعتمرين وتقديم كافة التسهيلات لهم وأن ما حدث أمر طارئ خارج عن المألوف من الخطوط السعودية.