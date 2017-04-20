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وفاء عامر صحفية في دراما رمضان
وفاء عامر

وفاء عامر صحفية في دراما رمضان

الخميس، 20 ابريل 2017 01:30 م
أ ش أ

تخوض الفنانة وفاء عامر سباق دراما رمضان المقبل بدورين مختلفين تماما،الأول لصحفية نشطة، والثاني شقيقة كبرى لست فتيات، وشجعها اختلاف الدورين على قبولهما.

المسلسل الأول هو”قصر العشاق”، وتجسد فيه دور صحفية في إحدى المؤسسات القومية تتعرض للكثير من المشاكل بسبب عملها، لأنها تسعى إلى كشف الفساد وتورط رجال أعمال كبار في هذا الفساد.

والمسلسل الثاني هو “الطوفان”، وتشارك في بطولته مع ماجد المصري، وشقيقتها أيتن، ريهام عبدالغفور، عبير صبري، هنا شيحة، وروجينا،تأليف بشير الديك وإخراج خيري بشارة.

وتجسد وفاء فيه شخصية مركبة، فتقدم دور الشقيقة الكبرى لـ6 فتيات، وزوجها الفنان ماجد المصري، ويناقش العمل كيف تطورت أخلاق المصريين، وانهارت القيم في ظل طوفان المادة، وحلم الثراء السريع دون النظر إلى أي شيء آخر.

وتحمست الفنانة وفاء عامر للعملين لأنه لا يوجد أي وجه للتشابه بين الشخصيتين.

يذكر أن وفاء عامر شاركت كضيفة شرف في فيلم “يا تهدي يا تعدي”، الذي يُعد أول بطولة مطلقة لشقيقتها أيتن عامر السينمائية.

وشارك في البطولة سلوي خطاب ومحمد شاهين وإخراج خالد الحلفاوي.

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