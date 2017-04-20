عاصي الحلاني يطلق أول ألبوماته منذ عامين من مصر

اختار الفنان اللبناني عاصي الحلاني، إطلاق أول ألبوم غنائي له من نحو عامين من مصر،التي أحيا بها حفل الربيع، قبل أيام، بأحد منتجعات شرم الشيخ ، ويضم الألبوم، الذي حمل عنوان “حبيب القلب”، 12 أغنية بعدة لهجات عربية.

وكان من المفترض أن يضم الألبوم 11 أغنية فقط، قبل أن يقرر الحلاني، في الأيام الأخيرة، ضم أغنية “واعد قلبى” التى لحنها بنفسه، وهي من كلمات الشاعر مارسيل مدور، وقام بتوزيعها كل من سليمان دميان وطارق مجدلانى.

وشارك مارسيل مدور كشاعر، وعاصى الحلانى كملحن ومطرب فى الألبوم بأغنيتى “ضل حدى ضل”، و”شفتك بحلمي” اللتين تولى توزيعهما على التوالى طونى سابا وناصر الأسعد.

وتعاون الحلاني، كذلك في الألبوم مع الملحن والموزع جان مارى رياشى فى أغنية كتب كلماتها الشاعر نزار فرانسيس بعنوان “رجال”.

ويضم الألبوم كذلك أغنية “جارحنى ومعزبني”، التى كتبها يوسف عطية، وهي ألحان على القيسى وتوزيع روجيه خورى.