عاد الفنان القدير سامح الصريطي، للقاهرة، قادما من مدينة تطوان المغربية، بعد مشاركته في فعاليات الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي لصناعة الإعلام والاتصال .

وقال الصريطي – للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه ألقى محاضرة افتتاحية للمؤتمر تركزت حول الدراما والتربية على قيم المواطنة، مضيفا أن المؤتمر شهد تفاعلا كبيرا من قبل جميع المشاركين، والذي أقيم تحت شعار “الدراما وقيم المواطنة”.

ولفت إلى أن المؤتمر سعى لإبراز دور مؤسسات الإنتاج السمعي البصري في تعزيز الأعمال الدرامية وآفاق تنمية الدراما في عصر التطور الكبير الذي تعرفه وسائل الاتصال الرقمية .