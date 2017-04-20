يستأنف الفنان أحمد بدير، اليوم الخميس، تصوير دوره بمسلسله الجديد “من أول السطر”،بعد تماثله للشفاء من “نزلة برد” شديدة أصابته خلال الأيام الماضية .

بدير أكد – للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط – أنه تماثل للشفاء من نزلة برد أصابته مطلع الأسبوع الجاري، وأنه يستأنف اليوم تصوير دوره بالمسلسل المقرر عرضه ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2017،لافتا إلى أنه يجسد شخصية صاحب “سيرك” ويطوف في الموالد الشعبية.

”من أول السطر” بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، ريم مصطفى، دلال عبدالعزيز، نهى عابدين، أحمد بدير، خالد كمال، علي الطيب، دعاء حجازي، وعدد آخر من الفنانين، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد شوقي، إخراج إسلام خيري، وإنتاج عبدالله أبوالفتوح .