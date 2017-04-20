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رئيس الوزراء يوافق على إنشاء شركة لريادة الأعمال والاستثمار
شريف اسماعيل في لقاء مع لميس الحديدي‎

رئيس الوزراء يوافق على إنشاء شركة لريادة الأعمال والاستثمار

الخميس، 20 ابريل 2017 01:30 م
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أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرارا بالترخيص لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بتأسيس شركة مساهمة باسم شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، وفقا لأحكام قانون الشركات.

كما أصدر رئيس الوزراء أيضا، قرارا بإضافة كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء لقائمة كليات جامعة بنى سويف

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