النائب محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة لوزير الطيران بشأن تعطل رحلات العمرةالخميس، 20 ابريل 2017 01:23 م
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والسيد شريف فتحي، وزير الطيران المدني؛ بشأن تعطل الرحلات المتجهة للملكلة العربية السعودية من مطار القاهرة الدولي.
وفى بيان رسمي لفؤاد، اليوم، قال إن هناك أزمة كبيرة بمطار القاهرة الدولي، حيث أنه منذ يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري وحتى تاريخه، قد حدثت حالة كبيرة من التكدس والازدحام الشديد بين الركاب المعتمرين المتجهين إلى الأراضي السعودية من أجل تأدية مناسك العمرة، وذلك بداخل المبنى رقم 2 تحديداً، ونشبت تلك الأزمة بسبب تأخر وصول 14 طائرة تابعة للخطوط السعودية القادمة من مطارات المملكة من أصل 30 رحلة تم تنفيذ 16 رحلة منهم فقط”.
وأضاف فؤاد، أن بعض المصادر هناك أوضحت وجود أعطال بالطائرات التي من المفترض أن تأتي من المملكة العربية السعودية لنقل الركاب، وأنها تخضع حالياً لعمليات الصيانة اللازمة، بالإضافة إلى انتهاء ساعات العمل لبعض الطيارين بالخطوط السعودية وأن المسئولين يبحثون عن طيارين آخرين ساعات عملهم تسمح بالطيران، وأن تباطؤ المسئولين عن حل تلك الأزمة أدى إلى تفاقمها ما تسبب فى وفاة أحد المعتمرين داخل المبنى؛ بسبب الزحام الشديد والتدافع غير الطبيعي من الركاب لحجز مكان بأي طائرة تهبط إلى أرض المطار متجهة إلى المملكة، ما أدى إلى خلق حالة من العشوائية الكبيرة في التعامل، وذلك وسط غياب تام لدور مسؤولي المطارعن إبداء أي أسباب لتلك المشكلة ما أدى إلى تفاقمها ساعة تلو الأخرى.
وطالب فؤاد بسرعة التدخل لحل تلك الأزمة وتكثيف الرحلات من وإلى المملكة العربية السعودية من أجل نقل الركاب على وجه السرعة لتلاشي تباعات تفام تلك الأزمة، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة السياحة والطيران المدني بالمجلس لمناقشته.
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