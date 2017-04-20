الزند يقبل اعتذار "الجمهورية" في قضية سبه وقذفه بعد وساطة "سلامة"الخميس، 20 ابريل 2017 01:29 م
أعلن المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق موافقته على وساطة عبد المحسن سلامه نقيب الصحفيين وقبوله اعتذار أسرة تحرير جريدة (الجمهورية) ممثلة في رئيس تحريرها فهمي عنبه ، عما كان قد بدر من الصحفي بالجريدة صفوت عمران والذي صدر ضده حكم بالحبس لمدة 6 أشهر وذلك لاتهامه بسب وقذف المستشار الزند.
جاء ذلك خلال استقبال المستشار الزند لعدد من رموز الإعلام والصحافة في مقدمتهم مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، مصطفى بكري عضو مجلس النواب ، فهمي عنبه رئيس تحرير جريدة الجمهورية، علي حسن نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ، وحمدي حنضل مدير تحرير جريدة الجمهورية حيث جرى مناقشة هذا الاعتذار في مناخ اتسم بالود والاحترام المتبادل.
وأكد الحاضرون جميعا تقديرهم واعتزازهم بالمستشار أحمد الزند وتاريخه الوطني المشرف الذي هو محل احترام الجميع ونقلوا إليه اعتذار الزميل صفوت عمران عن ذلك الخطأ وتأكيد تقديره واعتزازه بالمستشار الزند كقيمة وطنية.
ومن جانبه، أكد فهمي عنبه اعتذاره وأسرة تحرير جريدة الجمهورية عما نشر بالصحيفة بهذا الشأن، طالبا إلى المستشار الزند قبول الاعتذار والتنازل عن ذلك الحكم.
وأعرب المستشار الزند، في ختام اللقاء عن تقديره للقامات الإعلامية والصحفية وقبوله الاعتذار.
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