وزير البترول يستقبل مسؤل شركة سيمنس العالميةالخميس، 20 ابريل 2017 01:22 م
إستقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وفداً من شركة سيمنس العالمية ضم كلا من عماد غالى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، وبرايان تود نائب رئيس قطاع البترول والغاز في أوروبا وروسيا وأفريقيا، بحضور وكيلى أول الوزارة ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ورؤساء عدد من شركات قطاع البترول.
تم خلال اللقاء بحث سبل دعم التعاون الفني والتكنولوجي مع شركة سيمنس، حيث أبدت الشركة رغبتها في تحديث المولدات المتقادمة في حقول البترول ومعامل التكرير بغرض رفع كفاءتها التشغيلية، كما تم دراسة إنشاء مركز متخصص في مدينة السويس لصيانة وإصلاح المعدات الدوارة لقطاعات البترول والغاز والكهرباء في مصر بدلا من إرسالها للخارج.
ويجري حاليًا العمل على إنشاء شركة مشتركة بين كل من سيمنس وشركة مصر للصيانة، ممثلة عن وزارة البترول، والشركة المصرية القابضة للكهرباء، ممثلة عن وزارة الكهرباء لإنشاء المركز، وسوف تقوم سيمنس بتجهيزه بأحدث المعدات والأجهزة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة لإعداد كوادر فنية من المهندسين والفنيين المصريين، ويتيح هذا المركز فرص عمل جديدة سواءً في السوق المصري أو العربي.
-
استشهاد جندى شرطة واصابة مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش
استشهد جندى شرطة ، وأصيب مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش ، وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى . وكانت الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء قد تلقت اخطارًا باستشهاد ...Thu, 20 Apr 2017 08:45:21 GMT
-
قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق منحة فرنسية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم القرار الجمهوري رقم ٥٦٣ لسنة ٢٠١٦، بالموافقة على اتفاق التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ...Thu, 20 Apr 2017 08:45:21 GMT
-
مستشارة الأسد: أهداف الضربة الأمريكية لم تؤت ثمارها
قالت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، إن أهداف الضربة الأمريكية على مطار الشعيرات في سوريا لم تؤت ثمارها ، موضحة أن حادثة خان شيخون مفبركة .. وسوريا خالية من ...Thu, 20 Apr 2017 07:28:46 GMT
-
اليوم.. استئناف دعوى تطالب باتفيذ بنود وثيقة سد النهضة
تستأنف الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من ممدوح حمزة والتي تطالب بتنفيذ ...Thu, 20 Apr 2017 07:58:18 GMT
-
الأرصاد: طقس مائل للحرارة حتى شمال الصعيد والعظمى في القاهرة 32
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة شمالا حتى شمال الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، كما تظهر ...Thu, 20 Apr 2017 07:28:46 GMT
-
«التموين»: انخفاض نسبة التضخم.. والأسعار مستقرة خلال رمضان
أكد المتحدث باسم وزارة التموين ممدوح رمضان، أنه قد تم إقامة شوادر وعدد من السيارات المتناقلة بالعديد من المحافظات لتوفير السلع التموينية الأساسية للمواطنين، ...Wed, 19 Apr 2017 08:24:44 GMT
-
بث مباشر.. وصول غواصة «تحيا مصر» إلى ميناء رأس التين
وصلت “الغواصة 41”، والذي تم إطلاق اسم “تحيا مصر” عليها، إلى ميناء رأس التين، في محافظة الإسكندرية، منذ قليل، لتنضم رسمياً إلى أسطول القوات البحرية المصرية. ...Wed, 19 Apr 2017 11:40:32 GMT
-
تجديد حبس 5 من عصابة «اغتصاب القاصرات»Wed, 19 Apr 2017 11:09:11 GMT
-
عمرو الجارحي يمثل مصر فى إجتماعات صندوق النقد الدولي
توجه وزير المالية عمرو الجارحى، اليوم الأربعاء إلى واشنطن، لتمثيل مصر فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، على رأس وفد من الوزارة يضم أحمد كجوك نائب وزير ...Wed, 19 Apr 2017 08:55:18 GMT