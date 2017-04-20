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وزير البترول يستقبل مسؤل شركة سيمنس العالمية
طارق الملا
طارق الملا

وزير البترول يستقبل مسؤل شركة سيمنس العالمية

الخميس، 20 ابريل 2017 01:22 م
كتب ربيع شعبان

إستقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وفداً من شركة سيمنس العالمية ضم كلا من عماد غالى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، وبرايان تود نائب رئيس قطاع البترول والغاز في أوروبا وروسيا وأفريقيا، بحضور وكيلى أول الوزارة ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ورؤساء عدد من شركات قطاع البترول.

تم خلال اللقاء بحث سبل دعم التعاون الفني والتكنولوجي مع شركة سيمنس، حيث أبدت الشركة رغبتها في تحديث المولدات المتقادمة في حقول البترول ومعامل التكرير بغرض رفع كفاءتها التشغيلية، كما تم دراسة إنشاء مركز متخصص في مدينة السويس لصيانة وإصلاح المعدات الدوارة لقطاعات البترول والغاز والكهرباء في مصر بدلا من إرسالها للخارج.

ويجري حاليًا العمل على إنشاء شركة مشتركة بين كل من سيمنس وشركة مصر للصيانة، ممثلة عن وزارة البترول، والشركة المصرية القابضة للكهرباء، ممثلة عن وزارة الكهرباء لإنشاء المركز، وسوف تقوم سيمنس بتجهيزه بأحدث المعدات والأجهزة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة لإعداد كوادر فنية من المهندسين والفنيين المصريين، ويتيح هذا المركز فرص عمل جديدة سواءً في السوق المصري أو العربي.

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