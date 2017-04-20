 Moheet on google
الخميس 20 ابريل 2017 01:33 مساءً
روابط سريعة
علماء: الأطعمة المالحة تقلل العطش وتزيد الجوع
58f63604c361889f348b461b

علماء: الأطعمة المالحة تقلل العطش وتزيد الجوع

الخميس، 20 ابريل 2017 01:18 م

أعلن العلماء أن الأطعمة التي تحوي نسبة عالية من الملح تقلل من العطش وتزيد من الجوع.

ووجد باحثون ألمان من معهد فاندربيلت في سياق التجارب، أن تناول الأطعمة المالحة لا يفقد جسم الإنسان الرطوبة كما يعتقد، بل يخزنها.

ولأجل البحث تم جمع بيانات عن حالة أجسام رواد الفضاء الروس خلال مهمة في مدار الأرض في الفترة بين 2009-2011، بحسب القائم على الدراسة، ينس تيتسي.

وخلص العلماء إلى أن استهلاك 6 إلى 12غراما من الملح يوميا، يؤدي إلى شرب كميات أقل من المياه، لأن جزءا كبيرا منها يبقى في الجسم، ويرتبط ذلك بزيادة استهلاك الملح، وفي نفس الوقت فإن ارتفاع نسبة استهلاك الملح يزيد الشعور بالجوع، وفقا للعلماء.

ويشير الخبراء إلى أن احتواء المياه نسبة كبيرة من الملح في الجسم، يمكن أن يؤدي إلى الإصبة بالأمراض.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3