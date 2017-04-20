أعلن العلماء أن الأطعمة التي تحوي نسبة عالية من الملح تقلل من العطش وتزيد من الجوع.

ووجد باحثون ألمان من معهد فاندربيلت في سياق التجارب، أن تناول الأطعمة المالحة لا يفقد جسم الإنسان الرطوبة كما يعتقد، بل يخزنها.

ولأجل البحث تم جمع بيانات عن حالة أجسام رواد الفضاء الروس خلال مهمة في مدار الأرض في الفترة بين 2009-2011، بحسب القائم على الدراسة، ينس تيتسي.

وخلص العلماء إلى أن استهلاك 6 إلى 12غراما من الملح يوميا، يؤدي إلى شرب كميات أقل من المياه، لأن جزءا كبيرا منها يبقى في الجسم، ويرتبط ذلك بزيادة استهلاك الملح، وفي نفس الوقت فإن ارتفاع نسبة استهلاك الملح يزيد الشعور بالجوع، وفقا للعلماء.

ويشير الخبراء إلى أن احتواء المياه نسبة كبيرة من الملح في الجسم، يمكن أن يؤدي إلى الإصبة بالأمراض.