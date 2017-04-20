ضمادات ذكية تشخص الإصابات وتساعد الأطباء في العلاجالخميس، 20 ابريل 2017 01:16 م
يختبر فريق من العلماء، خلال العام المقبل، ضمادات ذكية، بإمكانها الكشف عن مدى شفاء الجروح وإرسال المعلومات إلى الطبيب المعالج.
ويتم تركيب أجهزة استشعار صغيرة ضمن الضمادات التي يمكنها تحديد الالتهابات ورصد تخثر الدم وإرسال البيانات إلى الطبيب المعالج.
وبإمكان الضمادات الذكية الاتصال بالهاتف من أجل تتبع المريض، لمراقبة حالته الصحية، وتجنب تأخير عملية الشفاء.
ومن المقرر أن تقوم جامعة سوانزي بتجريب التكنولوجيا الجديدة خلال الـ12 شهرا القادمة، وقال البروفيسور، مارك كليمنت، مدير معهد علوم الحياة إن هذه الضمادات “يمكنها جمع معلومات عن الجرح، ما يتيح للطبيب معرفة حالة جرح معين في وقت معين، ويمكن بعد ذلك تحديد بروتوكول علاجي للفرد وللجرح”.
وأضاف كليمنت إن “هذه الضمادات الذكية تستخدم تكنولوجيا النانو لاستشعار حالة الجرح في وقت معين”، مشيرا إلى أن المشروع يهدف لإنشاء مركز لتجارب الجيل الخامس للإبتكار الرقمي، “ويعد الجيل الخامس فرصة لتهيئة معدل نقل البيانات، يتميز بالقوة، ويمكن الاستفادة منه في أغراض الرعاية الصحية”.
وأكد كليمنت أن هناك تجارب سريرية تجرى على الضمادات الذكية في الوقت الحالي، والتي تتلون بالأصفر في حال أصيب الجرح بالتهاب، وهي مصممة لإعطاء إنذار مبكر لرصد أي عدوى قبل خروجها عن السيطرة.
ويقول فريق البحث إن الاختراع سيستخدم بشكل أولي على المصابين بالحروق، والذين يعانون من صعوبات كبيرة أثناء مرحلة العلاج، ويطلب منهم تناول الأدوية المضادة للالتهاب خوفا من العدوى.
وسوف يطور خبراء تكنولوجيا النانو مستشعرات دقيقة، مع استخدام طابعات ثلاثية الأبعاد في معهد علوم الحياة لعمل ضمادات أقل تكلفة.
-
استشهاد جندى شرطة واصابة مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش
استشهد جندى شرطة ، وأصيب مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش ، وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى . وكانت الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء قد تلقت اخطارًا باستشهاد ...Thu, 20 Apr 2017 08:45:21 GMT
-
قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق منحة فرنسية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم القرار الجمهوري رقم ٥٦٣ لسنة ٢٠١٦، بالموافقة على اتفاق التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ...Thu, 20 Apr 2017 08:45:21 GMT
-
مستشارة الأسد: أهداف الضربة الأمريكية لم تؤت ثمارها
قالت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، إن أهداف الضربة الأمريكية على مطار الشعيرات في سوريا لم تؤت ثمارها ، موضحة أن حادثة خان شيخون مفبركة .. وسوريا خالية من ...Thu, 20 Apr 2017 07:28:46 GMT
-
اليوم.. استئناف دعوى تطالب باتفيذ بنود وثيقة سد النهضة
تستأنف الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من ممدوح حمزة والتي تطالب بتنفيذ ...Thu, 20 Apr 2017 07:58:18 GMT
-
الأرصاد: طقس مائل للحرارة حتى شمال الصعيد والعظمى في القاهرة 32
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة شمالا حتى شمال الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، كما تظهر ...Thu, 20 Apr 2017 07:28:46 GMT
-
«التموين»: انخفاض نسبة التضخم.. والأسعار مستقرة خلال رمضان
أكد المتحدث باسم وزارة التموين ممدوح رمضان، أنه قد تم إقامة شوادر وعدد من السيارات المتناقلة بالعديد من المحافظات لتوفير السلع التموينية الأساسية للمواطنين، ...Wed, 19 Apr 2017 08:24:44 GMT
-
بث مباشر.. وصول غواصة «تحيا مصر» إلى ميناء رأس التين
وصلت “الغواصة 41”، والذي تم إطلاق اسم “تحيا مصر” عليها، إلى ميناء رأس التين، في محافظة الإسكندرية، منذ قليل، لتنضم رسمياً إلى أسطول القوات البحرية المصرية. ...Wed, 19 Apr 2017 11:40:32 GMT
-
السعودية تحذّر مواطنيها من الخروج من المنازل
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، المواطنين من الخروج من المنازل، اليوم الخميس 20 أبريل؛ حفاظًا على الأرواح بعد ورود أنباء من ...Thu, 20 Apr 2017 10:18:01 GMT
-
تجديد حبس 5 من عصابة «اغتصاب القاصرات»Wed, 19 Apr 2017 11:09:11 GMT