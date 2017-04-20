ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية أن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس يدرس سلسلة من الدعم العسكري الإضافي لمعركة السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن المجاورة، أملا في إجبار جماعة الحوثيين على الدخول في مفاوضات السلام.

وقالت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الخميس - إن ماتيس اختتم أمس اجتماعات استمرت يومين في الرياض مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وكبار المسئولين السعوديين.

ونقلت (وول ستريت جورنال) عن مسئولين أمريكيين قولهم : إن الدعم العسكري الأمريكي للسعودية يمكن أن يكون في صورة إمداداها بمزيد من الطائرات بدون طيار وغيرها من الطائرات لبعثات الاستطلاع الأمريكية إلى جانب مزيد من الدعم لتزويد الطائرات السعودية بالوقود.

وتتوقع الصحيفة أن تقدم الولايات المتحدة أيضا مزيدا من القدرات الاستشارية بيد أن مسئولا بوزارة الدفاع الأمريكية استبعد أن يعني هذا الدعم إرسال مزيد من القوات الأمريكية للقتال في اليمن.

وأشارت إلى أن البنتاجون لا يعترف بوجود قوات أمريكية في اليمن ولكن يقر بوجود قوات خاصة تعمل فى البلاد كمستشارين وللقيام بمهام مثل غارة 29 يناير الماضي التي تسببت في مقتل جندي من البحرية الأمريكية.‎