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الخميس 20 ابريل 2017 01:39 مساءً
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مختبر السرديات يقدم "الوصايا العشر للكاتب بالعربية"
بيت السنارى

مختبر السرديات يقدم "الوصايا العشر للكاتب بالعربية"

الخميس، 20 ابريل 2017 01:39 م
محيط - شيماء فؤاد

ينظم مختبر السرديات ببيت السناري الأثري بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية، الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 25 إبريل ورشة عمل بعنوان “الوصايا العشر للكاتب بالعربية، يحاضر فيها الشاعر محمد محفوظ. ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

تتناول الورشة القواعد الأساسية التي يؤدى عدم المعرفة بها إلى الوقوع في أخطاء نحوية وصرفية وإملائية مثل الهمزات على اختلاف مواضعها، وعلامات الإعراب الفرعية في الاسم والفعل، وعمل النواسخ في الجملة الاسمية نحوا ومعنى، وتثنية المنقوص والمقصور والممدود، وتصريف الأفعال بين الأزمنة الثلاثة، وإسناد ضمائر الرفع المتصلة للفعل في الأزمنة الثلاثة، وروابط الجمل، ونصب النكرة وما يلزمه، وكتابة العدد وتمييزه، وعلامات الترقيم.

وقال منير عتيبة إن الورشة مجانية بدون أي رسوم للحضور، وتهدف إلى الارتفاع بمستوى من يكتبون باللغة العربية لتلافي الأخطاء الكثيرة والظاهرة في كثير مما يكتب وينشر حاليًا.
يذكر أن الشاعر محمد محفوظ حاصل على ماجستير في الأدب والنقد من كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وليسانس في اللغة العربية من كلية اللغة العربية جامعة الأزهر، والشهادة الوظيفية في تدريس اللغة العربية من الجامعة الأمريكية، ويعد حاليا رسالته للدكتوراه حول أنماط السرد القصصي والروائي في أدب المرأة المصرية بدءاً من مطلع القرن الحادي والعشرين حتى نهاية 2014. 

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