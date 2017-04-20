قررت المحكمة الادارية العليا اليوم برئاسة المستشار حسن عبد الحميد البرعى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الطعن على حكم زيادة بدل العدوى الى جلسة 25 مايو.

يذكر ان اليوم هو كان اخر جلسات الاجراءات وتم حجز القضية الى 25 مايو للنطق بالحكم.

حكم بدل العدوى كان قد صدر بأحقية كل من “الاطباء -واطباء الاسنان والصيادلة ” فى زيادة بدل العدوى الخاصة بهم من 19 جنيه إلى ألف جنيها شهريا وعقب صدور الحكم تم تشكيل لجنة لبحث آلية تنفيذه الا ان اللجنة والتى كانت مشكلة من ممثل رئاسة الوزراء ووزارتي الصحة والمالية هذا بالاضافة الى اعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء لم تحقق الغرض الذي شكلت من أجله,وتقدمت الحكومة بالطعن على الحكم.