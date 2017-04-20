قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس إن شركات من الصين وإيران ستوقع في مطلع الأسبوع أول عقود تجارية لإعادة تصميم مفاعل نووي إيراني في إطار اتفاق دولي تم التوصل إليه عام 2015 بشأن برنامج إيران النووي.

وكان مصير مفاعل آراك النووي من بين أصعب القضايا التي هيمنت على مفاوضات طويلة الأمد قادت إلى الاتفاق الذي وقعته إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا.

وستشمل إعادة التصميم تحديث مفاعل الماء الثقيل بحيث لا يمكنه إنتاج بلوتونيوم مخصب بدرجة نقاء تمكن من استخدامه في صنع قنبلة نووية.

وقال لو كانج المتحدث باسم وزارة الخارجية إن العقود لإعادة تصميم المفاعل ستوقع يوم الأحد في فيينا وإنه تم التوصل بالفعل إلى الاتفاقات الأولية في بكين ووصف ذلك بأنه جزء مهم من الاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف لو في إفادة صحفية يومية أن الصين والولايات المتحدة تقودان مجموعة العمل بشأن مشروع آراك وإن الأمور تتقدم بسلاسة.

وتابع “توقيع هذا العقد سيهيئ ظروفا مواتية لبدء مشروع إعادة التصميم.”

وكانت إيران قالت إن مفاعل الماء الثقيل الذي تبلغ طاقته 40 ميجاوات من الكهرباء يهدف إلى إنتاج نظائر مشعة لعلاج السرطان وغيره من الأمراض ونفت تماما أن تكون أي من أنشطتها النووية تهدف إلى إنتاج أسلحة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن اتهم وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إيران بالقيام “باستفزازات مستمرة مقلقة” لزعزعة الاستقرار في دول في الشرق الأوسط في الوقت الذي تبدأ فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراجعة سياساتها تجاه إيران.

وقال تيلرسون إن المراجعة لن تبحث مدى التزام إيران بالاتفاق النووي وحسب وإنما ستدرس أيضا سلوكها في المنطقة الذي قال إنه يقوض مصالح الولايات المتحدة في سوريا والعراق واليمن ولبنان.