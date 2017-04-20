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" الأهلي المصري " ينتهي من تحديث حزمة البرمجيات
البنك الاهلي المصري
البنك الاهلي المصري

" الأهلي المصري " ينتهي من تحديث حزمة البرمجيات

الخميس، 20 ابريل 2017 01:14 م
كتب ربيع شعبان

إنتهى اليوم البنك الاهلي المصري ، ىمن تحديث حزمه البرامج وفق الخطة الموضوعة خلال الفترة من ١٣ - ١٧ ابريل  2017 السابق الإعلان عنها .

ويؤكد البنك الأهلي لعملائه على انه يمكنهم استمرار التعامل علي حساباتهم بذات أرقامها التي في حوزتهم ، ويقوم البنك حاليا بإرسال كشوف الحسابات عن الفترة المنتهية في ١٣ ابريل ٢٠١٧ لإعلام العملاء بالأرقام المحدثة لحساباتهم علي حزمه البرامج الجديدة والتي  تظهر لهم على شاشات ماكينات الصراف الآلي الــ ATM لسهوله الاستدلال .

كما يؤكد البنك على أن كافه الحوالات التي ترد بأرقام الحسابات القديمة او الشيكات المسحوبة او اي معاملات مصرفيه اخري سوف يتم ادخالها آليا على حسابات العملاء بأرقامها المحدثة .

وستتيح حزمه البرامج الجديده تقديم خدمات متعددة تلبي احتياجات عملاء البنك بشكل اكثر مرونة ومن بينها تحديث خدمه ” الاهلي نت ” التي سيبدأ الاشتراك والعمل بها اعتبارا من 2 مايو ٢٠١٧ حيث يتم استقبال العملاء بكافة فروع البنك لاستيفاء طلب الاشتراك في الخدمات بنوعيها المالية وغير المالية .

ونوه البنك الاهلي الى أن كافه موظفي خدمه العملاء بالفروع وفي مركز الخدمة الصوتية call center ” ” على الرقم 19623 متواجدين للرد علي استفسارات العملاء للاستمرار في تقديم أفضل الخدمات المصرفيه بأعلى مستويات الاداء التي تلبي رغبات عملاء البنك وتحقق تطلعاتهم .

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