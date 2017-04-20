زاهي حواس سفيرًا للسلام و التنمية بالأمم المتحدةالخميس، 20 ابريل 2017 01:24 م
تم اختيار الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق ليصبح سفيرًا لمنظمة السلام و التنمية المستدامة والتابعة للأمم المتحده حول العالم .
وأعرب الدكتور زاهى حواس وزعن سعادته بذلك المنصب، موضحًا أن الظروف التي تعرضت لها بعض بلدان المنطقة والحروب والدمار الذى لحق بالمناطق الاثرية في كل من ليبيا واليمن وسوريا والعراق وحتى خلال ثورة يناير والاعتداء الذى حدث على المتحف المصرى في ميدان التحرير كان له آثر كبير علي الآثار، ولكن في وقت وجيز استطاعت تلك البلدان أن تعيد ترميم الاضرار التي لحقت ببعض القطع .
وأكد حواس خلال ندوة بأمريكا بدعوة من الدكتورة سالى قادر رئيس الاتحاد الدولى الشرق الأوسط للسلام والتنمية المستدامة انه حان وقت العمل الجاد، ويجب البدء فورًا وبالتعاون مع اليونسكو والهيئات المعنية من اجل ان يكون هناك اعداد لقاعدة بيانات ومن ثم يمكن تتبع اية احداث او تغيرات تحدث في اى زمان واى مكان .
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