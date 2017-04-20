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الخميس 20 ابريل 2017 01:33 مساءً
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محلل سياسي: زيارة الحكيم لشيخ الأزهر ستعيد اللحمة الإسلامية
عمار الحكيم
عمار الحكيم

محلل سياسي: زيارة الحكيم لشيخ الأزهر ستعيد اللحمة الإسلامية

الخميس، 20 ابريل 2017 01:33 م
محيط - خالد الريس

أكد الدكتور وسام صباح المحلل السياسي العراقي، أن زيارة عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني العراقي للقاهرة لـ”رأب الصدع وتقارب المدارس والأفكار الدينية لمحاربة الإرهاب بالإضافة إلى شئون أخرى بمجالات مختلفة”، معتبرا إياها “زيارة إيجابية تصب في مصلحة البلدين”.
وأعلن صباح من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الخميس، أن اللقاء المرتقب بين “الحكيم” مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب تحقق تقارب بين المدرسة الأزهرية والنجف الأشرف الذي يحارب التكفريين الذين يحاولون تشويه صورة المذاهب الفكرية الإسلامية وتفتيت المجتمع الإسلامي، متوقعا أن تعود “اللحمة الإسلامية” عقب الزيارة.
وأشار إلى أن العراق بصدد تصدير مليون برميل بترول شهريا  إلى مصر، فيما من المتوقع أن تتدخل الشركات والعمالة المصرية في عمليات إعادة إعمار العراق – على حد تعبيره.

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