"هآرتس" : إسرائيل تتخوف من نجاح الفلسطينيين في إبعاد فرق المستوطنات من الفيفاالخميس، 20 ابريل 2017 01:28 م
قالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن التخوف يتزايد في إسرائيل من صدور قرار من الاتحاد العالمي لكرة القدم “فيفا” بإقصاء ست فرق من المستوطنات، المقامة على الأراضى الفلسطينية المحتلة خلال المؤتمر العام الذي سيعقده بعد شهر في البحرين. وطولب سفراء إسرائيل في كل الدول الأعضاء في الاتحاد بالعمل من أجل إحباط هذه الخطوة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع يهتم بهذا الموضوع إنه وصلت إلى إسرائيل معلومات تفيد بأن رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني جبريل الرجوب، طلب طرح موضوع فرق كرة القدم من المستوطنات على جدول أعمال مجلس فيفا الذي سينعقد في 9 مايو القادم في المنامة عاصمة البحرين.
كما طلب الرجوب طرح الموضوع خلال المؤتمر العام لفيفا الذي سينعقد في المنامة في 11 مايو القادم.
وقال مسؤول اسرائيلي إنه يجب الاستعداد لأسوأ سيناريو بالنسبة لإسرائيل، وهو إجراء تصويت، لأنه في حال إجراء تصويت فإن فرص فوز إسرائيل تساوي الصفر.
ويحاول الطرف الفلسطيني منذ 2015 ممارسة الضغط على فيفا وعلى الدول الأعضاء فيه للعمل ضد إسرائيل على خلفية مشاركة ست فرق من المستوطنات في الدوري الإسرائيلي. ويحدد دستور فيفا بأنه يمنع على أي دولة تشكيل فرق لكرة القدم في أراضي دولة أخرى، وإشراكها في الدوري لديها من دون موافقة الدولة الأخرى.
وتوجد في إسرائيل ست فرق كهذه، تقوم في مستوطنات معاليه ادوميم واريئيل وكريات اربع وجبعات زئيف وغور الاردن واورانيت. وتلعب الفرق الست في الدوري، لكن الفلسطينيين يطالبون الفيفا بتفعيل الدستور ضد هذه الفرق، واذا لم توافق إسرائيل على إخراجها من الدوري، فيجب طردها من الفيفا.
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