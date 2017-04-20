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محمد بدر : إسناد مهام إنشاء مدرسة الأقصر الإعدادية إلى إحدى شركات القوات المسلحة
محمد بدر محافظ الاقصر

محمد بدر : إسناد مهام إنشاء مدرسة الأقصر الإعدادية إلى إحدى شركات القوات المسلحة

الخميس، 20 ابريل 2017 01:18 م
أ ش أ

وجه محافظ الأقصر محمد بدر، مسئولي مديرية التربية والتعليم ومسئولي هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بسرعة إنهاء إجراءات إسناد مشروع إنشاء مدرسة الأقصر الإعدادية بنين الجديدة إلى إحدى شركات القوات المسلحة لبدء إنشاء المدرسة وذلك بعد قراره بسحب المشروع من الشركة المنفذة لتقاعسها عن تنفيذ المشروع .

وعقد المحافظ اجتماعاً موسعا مع سكرتير عام المحافظة ورؤساء المدن ومديري المديريات لمتابعة سير تنفيذ الخطة الاستثمارية.. وتمت مناقشة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة على مستوى المحافظة والتي تنوعت ما بين مشروعات المؤسسات الصحية والتعليمية وتغطية الترع والكباري والرصف والتجميل والنظافة والكهرباء والمرافق والزراعة والشباب والرياضة ومشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد بدر ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات الخدمية وفق الجداول الزمنية الموضوعة مع الالتزام بالمتابعة الميدانية لتلك المشروعات .. وقال إنه من غير المقبول تأخر أي مسئول في تنفيذ الخطة المالية للمخطط الاستثماري لمشروعات المحافظة.

كما استعرض محافظة الأقصر خلال الاجتماع المعوقات في المشروعات التي لم يتم الإنتهاء منها .. وطالب المسئولين عن تلك المشروعات تحقيق أعلى نسب تنفيذ للخطة قبل بلوغ نهاية العام المالي وإعداد تقارير دورية محدثة عن النسب المنفذة الكل مشروع.

واستعرض وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور أسامة دسوقي آخر تطورات نسب تنفيذ المستشفيات التي يجري إنشائها وتجديدها في المحافظة.

وأوضح أن مستشفى أرمنت الجديد سيتم افتتاحها أمام المواطنين بمجرد انتهاء التجهيزات الطبية وأن نسبة تنفيذ مستشفى الأقصر العام بلغت 87% ومستشفى إسنا الجديدة 65%، ومستشفى العديسات 65% ونسبة تنفيذ مستشفى البياضية 55%.

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